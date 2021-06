Åpner mer enn varslet

Nyheter

– Smittetallene går ned, antall sykehusinnleggelser synker og rundt halvparten av befolkningen over 18 år har fått minst én vaksinedose. Norge er i rute, og vi er klare for å gå til trinn tre i gjenåpningen, sier statsminister Erna Solberg (H).

Synkende smittetall, færre koronapasienter på sykehusene og flere som har fått både en og to vaksinedoser er bakteppet for at regjeringen nå tar samfunnet enda et skritt i retning tilbake til normalen.

Forrige gjenåpningstrinn ble iverksatt natt til torsdag 27. mai. Regjeringen har tidligere sagt at de vil bruke om lag tre uker til vurdere situasjonen og gjøre nødvendige analyser og vurderinger før man vurderer å iverksette neste trinn.

Statsminister Erna Solberg sier regjeringen har besluttet å åpne opp litt mer enn det som er varslet i trinn tre, fra og med 20. juni.

Nå blir det mulig med flere på besøk hjemme, flere mennesker på arrangementer og mindre behov for hjemmekontor.

Fra søndag 20. juni klokken 12 kan skjenkekranene igjen være åpne til etter klokka 24, men man kan fortsatt ikke slippe inn nye gjester etter midnatt.

Det åpnes for flere deltakere på private og offentlige arrangementer.

– Vi er i rute. Det er på tide å få fart på Norge, sier Solberg.

Samtidig presiserer hun at vi fortsatt er i en usikker situasjon.

– Når vi nå åpner opp, er det viktig å ha med seg et bakteppe. For selv om mange land nå har mindre smitte, er det fremdeles en uforutsigbar smittesituasjon mange steder i verden. Og det er stor usikkerhet knyttet til mutasjonene, sier statsministeren.

Ventetiden er over



En 15 måneder lang ventetid er over for de voksne i breddeidretten. Det blir lov for alle med kontakttrening både inne og ute. Treningskamper blir også mulig.

Det bekrefter kulturminister Abid Raja (V) overfor TV 2 før regjeringen fredag presenterer en videre gjenåpning av Norge. Prosessen er kommet til tredje trinn av i alt fire.

Breddeidretten for utøvere over 20 år har ligget brakk siden koronapandemien rammet landet i mars i fjor. I hele denne perioden har de ikke fått trene som normalt.

Først nå får bredden endelig unntak fra anbefalingen om 1 meters avstand. Toppfotballen har allerede hatt det i ett år.

– Vi åpner for breddeidretten. Dette gjelder fotball og alle andre typer breddeidrett. Det betyr at det norske folk nå kan trene både utendørs og innendørs, sier Raja til TV 2.

Går lenger

Oppmykningen går lenger enn varslet på forhånd. I den opprinnelige trinnmodellen gjaldt lettelsene kun utendørs, men fredag fikk innendørsidretten likevel en etterlengtet åpning.

Innendørs kan det samles 30 personer i samme gruppe, mens antallet er 40 utendørs. Flere grupper kan samles på samme areal så lenge de holdes atskilt.

I tillegg er det åpnet for kamper og konkurranser innenfor samme region/krets. Kamper for voksne breddeutøvere lå i utgangspunktet inne i fjerde og siste trinn i gjenåpningsplanen.

Barn og unge har en stund fått lov til å konkurrere. Nå åpnes det også for konkurranser og arrangementer på tvers av kommunegrensene.

Skjenkestopp ved midnatt oppheves

Fra søndag 20. juni klokken 12.00 kan skjenkekranene igjen være åpne til etter klokka 24.

Dermed kan barer og skjenkesteder holde dørene og ølkranene åpne i noen timer til.

– Skjenkestoppen klokken 24 blir opphevet, men man kan fortsatt ikke slippe inn nye gjester etter midnatt. Det er fremdeles krav om registrering, servering av alkohol ved bordet, redusert antall gjester, sitteplasser til alle gjester og avstand, heter det fra statsminister Erna Solberg (H).



I Oslo vil skjenkestopp ved midnatt fortsatt gjelde til 4. juli. Men fra og med 5. juli oppheves skjenketidsbegrensningen i Oslo, og nasjonale regler vil da gjelde.

Gunstige vaksiner mot deltavarianten

Ifølge statsminister Erna Solberg kan det se ut som at nordmenn har en større beskyttelse mot deltavarianten av koronaviruset.

Det er fordi Norge har en såpass stor dekning av vaksinerte med mRNA-vaksine, som Pfizer og Moderna, sier statsministeren.

– Det at befolkningen stort sett er vaksinert med mRNA-vaksiner, ser så langt ut til å gi oss en større beskyttelse mot deltavarianten enn andre vaksiner, sa statsministeren på pressekonferansen om gjenåpningen fredag.

Synkende smittetall, mer vaksinering i mange land og økende bruk av koronasertifikat gjør at regjeringen nå kan oppheve det globale reiserådet om å unngå unødvendige fritidsreiser til utlandet.

Ifølge regjeringens gjenåpningsplan skal rådet erstattes av egne reiseråd til spesielt rammede land.

Kan samle inntil 5000

På private arrangementer i enten leid lokale eller på offentlig sted kan opptil 100 personer samle seg fra og med søndag klokken 12, melder regjeringen. Det er da trinn tre i gjenåpningsplanen blir iverksatt.

For offentlige arrangementer blir det forskjell på arrangementer med eller uten test eller koronasertifikat.

På arrangementer uten bruk av test eller koronasertifikat innendørs blir det åpnet for inntil 1.000 personer med faste, tilviste plasser, fordelt på to kohorter. Uten faste plasser er taket på 400 personer, fordelt på to kohorter. Utendørs er takene på henholdsvis 2.000 personer fordelt på fire kohorter, og 800 personer fordelt på fire kohorter.

Arrangementer som bruker test eller koronasertifikat, kan ta imot 50 prosent av kapasiteten til arrangementsstedet. Innendørs kan det være maks 2.500 personer fordelt på fem kohorter med faste plasser, eller maks 1.000 personer fordelt på to kohorter uten faste plasser. På utendørsarrangementer kan det være opptil 5.000 personer fordelt på ti kohorter med faste plasser, eller 2.000 personer fordelt på fire kohorter uten faste plasser.