Nyheter

115 negative testresultat, 13 smittede og 13 personer i karantene.

Det er status i Rennebu kommune torsdag ettermiddag. For ni dager siden startet smitteutbruddet som førte til at over hundre personer i Oppdal og Rennebu ble satt i smittekarantene og rennebu kommune innførte lokal forskrift som i realitetene stengte ned lokalsamfunnet.

Nå er det optimisme i Rennebu:

«Vi har gått ifra en hektisk og uoversiktlig situasjon gjennom forrige uke, strenge tiltak siden fredag 10. juni og frem til i dag hvor de fleste er ute av karantene og de første smittetilfellene vi meldte om er ute av isolasjon.», heter det i en pressemelding torsdag ettermiddag.

Kommunen takker innbyggerne for innsatsen:

«Vi er utrolig stolte over lokalsamfunnet vårt som nok en gang viser en enorm innsats når det trengs som mest!»

Det er ingen nye smittetilfeller blant de 115 testene tirsdag og kommuneoverlegen og en samlet kriseledelse vil anbefale formannskapet å ikke videreføre de lokale tiltakene. Formannskapet møtes for å ta stilling til dette fredag 18. juni kl. 09.00.

Kommunen skriver følgende om de siste ni dagene:

«Smitteutbruddet ble raskt slått ned, raskere enn vi turte å håpe på. Det har vært svært inngripende tiltak i folks og bedrifters hverdag for å komme dit, men dette har virket. Ved smitteutbrudd er det en stor og omfattende jobb å få oversikt i situasjonen gjennom nøysom smittesporing. Ansatte blir tatt ut av sine ordinære jobber og flyttet inn i koronaarbeidet, det blir seine kvelder og mye ekstraarbeid. Å innføre strenge lokale tiltak er en tøff beslutning og målet er alltid at disse skal ha så kort varighet som mulig. Med den oppslutning tiltakene har i befolkningen vår og ikke minst den ekstrainnsatsen mange bidrar med feks for å avhjelpe personer i karantene klarer vi nok en gang å stoppe smitten.»

Det er viktig å bestille testing om en mistenker smitte, og kommunen anbefaler å være bevisst på å ha få nærkontakter for å begrense smittespredning.

«Når vi nå går inn i sommerferien gir vi et generelt råd om å begrense innreise til og deltakelse på aktivitet og arrangementer i kommuner med høyt smittetrykk.»

Det er fortsatt 13 personer i karantene, de fleste av disse er testet torsdag, og ved negativt svar være ferdig med karantenene sin fredag ettermiddag. Om noen av disse tester positivt vil det ikke utløse nye nærkontakter.

Til tross for stor testaktivitet både denne og forrige uke har vaksineringen gått som normalt. Det er stor oppslutning om vaksineringen i Rennebu og i løpet av sommeren skal alle ha fått sitt først vaksinestikk.