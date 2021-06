Nå kan seniorene samles på kafé igjen

Nyheter

– Det har vært stor etterspørsel om å delta i sosiale sammenkomster, sier leder for medisinsk rehabilitering og frisklivsmestring Kari Trondsgård i Oppdal kommune til Radio E6.

Sammen med frisklivskoordinator Ambjørg Håker står hun bak invitasjonen til fredagens seniorkafé i kulturhusfoajeen. Dette er den første samlingen på lenge siden korona-pandemien traff landet i fjor vår.

Duoen forteller at kommunen har fått støtte fra Statsforvalteren for å legge til rette for tilbudet.

– Det har vært viktig å få til dette nå, for det har vært få møtetilbud for folk på grunn av covid-19, legger Trondsgård til.

På fredagens seniorkafé skal Eldrerådets leder Eli Dahle orientere om det nye tilbudet Nyby, som er innført i Oppdal. Dette skal gjøre det lettere både å gi og motta hjelp for den som trenger det.

– Nyby kobler sammen ansatte, innbyggere, frivillige og pårørende, sier Ambjørg Håker.

– Blir det lett å få ut folk?

– Det er litt både og, det kan nok være litt høy terskel for enkelte, men vi har stort fokus på smittevern. Det skal være trygt å komme.

Selv om mange i målgruppen 60 pluss allerede er vaksinert mot covid-19, må man holde én meters avstand, sprite hendene og godta at det føres liste over alle som kommer. Navnelistene slettes etter to uker.

På fredagens seniorkafé er det plass til 30 gjester, så det er førstemann til mølla. Om noen trenger skyss, kan de henvende seg til Frivilligsentralen, som kan bistå med transport.

Påmeldingsfristen er allerede idag, onsdag, og kan gjøres på telefon til frisklivskoordinator Ambjørg Håker på telefon 918 96 033.

– Det er god plass, så det er bare å melde seg på!