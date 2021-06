12 personer fortsatt i isolasjon, men ingen nye bekreftede smittetilfeller lørdag

Nyheter

- Det ble tatt 205 koronatester i løpet av uke 23. Tirsdag kveld fikk vi bekreftet 3 smittede som alle ble testet mandag. Et stort og omfattende smittesporingsarbeid ble umiddelbart satt i gang og en stor andel av innbyggerne ble satt i karantene og ventekarantene.

Vi har fortsatt 12 med bekreftet smitte og får stadig bedre oversikt over smitteutbruddet. En dag uten nye smittetilfeller betyr mye for det videre arbeidet med å stoppe viruset.

Dette opplyser Rennebu kommune lørdag kveld.

Fortsatt karantene og ny testing

I Rennebu er det nå 158 personer i smittekarantene. Denne karantenen gjelder fortsatt.

Alle i karantene har tatt første koronatest, de vil bli testet for andre gang i løpet av mandag og tirsdag. Det er først når testresultatene etter test nummer to er klar, at det kan bli endringer i antallet personer satt i karantene.

Så langt er 12 personer i isolasjon, dette gjelder for personer som er bekreftet smittet. Disse skal være minst 10 dager i isolasjon og være symtomfrie i ett døgn før isolasjonen oppheves.

Alle som i løpet av uka ble satt i ventekarantene går nå ut av denne og avslutter ventekarantenen.

Stor testaktivitet kommende uke

Det forventes stor testaktivitet neste uke. Alle i karantene testes mandag og tirsdag, i tillegg oppfordrer kommunen til generelt å ha lav terskel for testing.

- Vi er spente på resultatene på test to, men om noen tester positivt her, er muligheten for å ha smittet andre vesentlig redusert siden de allerede er i karantene.

Smittesporingen foregår kontinuerlig og vi har også i dag fått ny informasjon om hvor smittede har oppholdt seg før de fikk avdekket positiv prøve. Vi oppdaterer listene fortløpende, skriver Rennebu kommune.

Har du vært på noen av disse stedene:

6. juni, søndag: Berkåk Veikro kl. 17.00 – 18.00



7. juni, mandag: Rema 1000 Berkåk kl. 08.00,

7. juni, mandag: Coop Extra Berkåk kl. 14.00 – 14.30



8. juni, tirsdag: Berkåk veikro kl. 08.00 – 08.30

8. juni, tirsdag: ATB rute 480 Berkåk-Trondheim med avreise fra Berkåk kl. 08.33

8. juni, tirsdag: Rema 1000 Berkåk kl. 14.30 – 14.45

Vær oppmerksom på symptomer og ha lav terskel for testing om du har vært på følgende steder i disse tidspunktene.

Er du usikker? Ring koronatelefonen og be om test. Tlfnr: 482 76 400