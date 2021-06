Nyheter

– Nå skal ungene lære seg at maten kommer fra et sted og ikke fra butikken. Derfor har vi laget et lite prosjekt til barnehagene i Oppdal og Rennebu der vi har med oss forskjellige planter, og såfrø. Sammen med europaller og jord, får de alt de trenger for å kunne plante og så grønnsaker, sier Anne Karin E. Botnan.