Fotballag i smittekarantene

Onsdag gjennomførte Rennebu kommune omfattende testing. Alle som deltok på trening med Rennebu gutter 12 på tirsdag er satt i smittekarantene. Med disse er det nå 95 som sitter i karantene i kommunen.

OPP meldte onsdag at det var en voksen og to barn som hadde testet positivt for covid-19, og både klassetrinn og fotballag er satt i ventekarantene. Nå er altså enda et fotballag plassert i karantene før de skal testes.

Det skal ha vært en eller flere personer som har vært innom Rema 1000 mellom 14:30-14:45 på tirsdag og på Berkåk Veikro mellom 17:00 og 18:00 på søndag.

Avlyser alle arrangement

– I løpet av torsdag og fredag vil vi få svar på et stort antall tester som er tatt, både i Rennebu og i nabokommuner som er knyttet til det pågående utbruddet. Smittesporingen har allerede kartlagt flere av nærkontaktene sine nærkontakter. Positive testresultat de neste dagen vil kunne sette stadig flere i karantene, opplyser kommunen.

Det opplyses videre at kriseledelsen i Rennebu møtes to til tre ganger daglig i slike «intense og uavklarte perioder», så de raskest mulig kan iverksette nye smitteverntiltak. Det er bekymring knyttet til at utbruddet kan spres til andre kommuner før smittekjeden er tydeligere kartlagt.

Kommunen lister opp følgende anbefalinger for innbyggerne de kommende dagene:

Ha så få nærkontakter som mulig.

Unngå reiser på tvers av kommunegrenser.

Alle over 12 år oppfordres til å bruke munnbind på buss/tog, butikker og andre offentlige rom.

Alle arrangement denne uken anbefales avlyst.