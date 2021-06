Seks smittet, 86 i karantene

Nyheter

Tirsdag kveld kom meldingen om at to barn og en voksen var smittet av covid-19 i Rennebu.

– To av nærkontaktene vi meldte tirsdag kveld har i dag testet positivt på hurtigtest. Det er også tatt ordinær test (PCR) som vi avventer svar på. En nærkontakt, bosatt i annen kommune, har også testet positivt. Det betyr at vi nå har seks positive tilfeller, fem av disse er innbyggere i Rennebu, heter det i en pressemelding fra Rennebu kommune onsdag ettermiddag.

Utover kvelden tirsdag og så langt i løpet av onsdag, 9. juni, har smittesporerne kartlagt flere nærkontakter. Dette fører til at enkelte av de som ble satt i ventekarantene tirsdag nå går i smittekarantene. Så langt er 86 personer satt i smittekarantene.

Testet positivt på hurtigtest

5-.trinn og 8.-trinn, både elever og lærere, settes i smittekarantene. Det samme gjelder fotballagene Rennebu gutter 10 med støtteapparat og ti spillere på Oppdal gutter 10.

Husstandsmedlemmene/familiene til de som nå er satt i smittekarantene går i ventekarantene.

Flere elever og lærere fra andre klassetrinn ved Rennebu barne- og ungdomsskole settes i ventekarantene, det samme gjelder en avdeling ved Vonheim barnehage.

Rennebu barne - og ungdomsskole avd. AIK stenger til over helga da mange ansatte er i ventekarantene.

Alle som er satt i smittekarantene knyttet til skolen testes i dag. To av lærerne i smittekarantene er bosatt i Oppdal og vil bli testet i sin hjemkommune. Fotballagene i Rennebu og Oppdal løpet testes fredag i sine hjemkommuner.

Besøkte Rema 1000

En av personene som har testet positivt på hurtigtest var på Rema 1000 Berkåk tirsdag 9. juni i tidsrommet 14.30 - 14.45. Vi ber de som har vært der i samme tid eller senere på dagen om å være oppmerksomme på symptomer.

Tester du positivt for korona blir du satt i isolasjon. Du skal være i isloasjon i minst 10 dager og 1 dag etter du er symptomfri.

Nærkontakter til en smittet havner i smittekarantene. Havner du i smittekarantene blir du testet på dag 3 og 7, ved negativt testresultat på test nr to avsluttes smittekarantenen.

Dersom du bor sammen med en person som er i smittekarantene, skal du være i ventekarantene. Får du symptomer i ventekarantene skal du teste deg for koronavirus.

Du trenger ikke være i karantene hvis:

Du er vaksinert (3 uker etter første dose)

Den som er i smittekarantene er vaksinert (3 uker etter første dose)

Du har gjennomgått Covid-19 de siste seks månedene og har dokumentasjon på det fra norsk helsetjeneste.

Slik forholder du deg i isolasjon og karantene:

Lokal forskrift - anbefaling om munnbind

Med en såpass uoversiktlig og omfattende smittesituasjon jobber vi med å få på plass en lokal forskrift.

Inntil videre anbefaler vi på det sterkeste å unngå unødvendig reising over kommunegrensene, ha så få nærkontakter som mulig og at alle over 12 år bruker munnbind på butikker og andre offentlige rom.