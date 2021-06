Her blir det kilometerlange køer i sommer

Søndag ettermiddag strakk køen seg i over to kilometer sørover E6 denne søndagen til Pynten, der Statens vegvesen har trafikkstasjon.

Det er hyttetrafikken til og fra Oppdal som lager kø, sørover fredag og nordover søndag.

– Det er full rushtrafikk her fra fredag klokka 15 og utover fredag kveld, og så søndag fra klokka 15 og noen timer utover søndag kveld, sier stedansvarlig for trafikkdirigentene, Joachim Arctander.

En langtransportsjåfør sveiver ned vinduet og vil dele sin mening.

– Dette er for dårlig, sier Martin Seltveit.

– Jeg har stått her ett kvarter nå, men bare vent til sommertrafikken kommer. Dette er for dårlig for langtransporten, mener han.

– Og de dirigerer her, men det er ingen som arbeider med brua. Jeg skjønner at den kanskje er for dårlig, men det er ikke lett for alle å skjønne.

Arctander er litt enig.

– Det skulle kanskje vært informert litt bedre hvorfor det er manuell dirigering her, hva som er årsaken, men man vil kanskje ikke skremme folk heller.

Trafikkvaktene jobber i tre skift, tre mann per skift, og hans skift jobber ettermiddagene.

De fleste sjåførene venter tålmodig, men enkelte kan ikke dy seg for å vise dem langfingeren, eller slenge skjellsord til dem.

– Det er jentene som blir utsatt for det groveste språket, forteller Arctander. Denne ettermiddagen er de to menn og én kvinne.

– Det preller av

Denne dagen er det Gard Wedø som vokter sørenden av brua, og dermed må håndtere den lengste køen. Han nikker og smiler til hver enkelt av bilistene som endelig får slippe forbi, nå har de ventet en stund og er glade for å gli over Stavåbrua.

– Vi kan ikke stenge én vei lenger enn et kvarter, men du ser nå at køen bygger seg opp mange kilometer, peker han.

Han må tåle litt kjeft av og til.

– Det preller av meg som vann på gåsa, jeg er først og fremst proff, og tar det ikke til meg.

Lastebilene kan bare kjøre én av gangen over brua, så når de kommer må alle andre vente.

– Det bygger seg litt opp da, den totale ventetiden kommer an på hvor mange busser og lastebiler som er i køen, forteller Joachim Arctander.

– Er det veldig mange, blir ventetiden kanskje en time, anslår han.

– Hva tenker du om sommertrafikken, når det kommer 1000 biler i timen?

– Det blir masse dirigering og sure folk, uten tvil, sier Arctander, som har jobbet med trafikkdirigering i fem år utenom studiene, og dermed har lang erfaring fra mange strekninger.

– Noen vil sette pris på det, de vil få strekke litt på beina, mens andre har det travelt og noen vil kanskje forsøke å kjøre forbi køen. Det kan det bli farlige situasjoner av.

Det bekymrer ham litt.

– Jeg er mest redd for at unger vil gå ut av bilene og ut i veibanen, og så kommer det biler raskt i motgående felt. For i det øyeblikket bilene kommer på andre siden av brua, går gassen i bånn. Sånn er det bare.

Helge Wåtland står først i køa med sitt vogntog, han kommer fra Orkanger og skal til Måløy denne søndagen, og er henvist til denne ruta.

– Det er sjelden jeg kjører denne veien. Hadde jeg visst at det skulle bli sånn kø, hadde jeg kanskje kjørt over Havdal. Men man kan vel ikke gjøre det med vogtog, sier han.

Ikke alle er misfornøyde med å vente, noen tar det med et smil. Familien Dahl Olsen har vært på hytta i Oppdal, og venter pyntelig i køen.

– Vi har god tid, og stresser ikke, sier far Torben Olsen. De ventet både denne fredagen, og tidligere helger også. De har aldri vurdert å kjøre rundt via fylkesvegen på motsatt side av dalen.

– Men det kommer til å gå sakte her til sommeren, når det går så sakte allerede nå.





– Det blir utfordrende

Statens vegvesen er bekymret for ferietrafikken på E6 ved Stavåbrua denne sommeren, men har ikke regnet på hvor lange køene blir.

Prosjektleder for Statens vegvesen, Janne Venes, sier man nå er nødt til å be om trafikantenes forståelse for forsinkelser.

– Vi er klar over at det er utfordrende, og ferietrafikken blir enda mer utfordrende, sier hun.

Søndag passerte det på det meste 600 biler i timen på brua viser vegvesenets egne tall fra trafikktelleren i området.

Det er halvparten av det som vil komme i ferien. I fjor passerte det rundt 12.000 biler i døgnet på Stavåbrua, og midt på dagen vil det i sommer trolig være over 1000 biler i timen de seks travleste timene midt på dagen.

Da kan køen komme til å strekke seg enda flere kilometer, og trolig helt inn mot Berkåk sentrum nordover.





Forbereder tiltak

Seksjonsleder for vedlikehold Midt i Statens vegvesen, Jan Arild Johansen, sier til OPP at han ikke er istand til å svare på hvor lange køene blir til sommeren.

– Vi er i ferd med å vurdere en rekke tiltak, sier han.

Johansen legger til at trafikkavviklingen går greit midt på dagen på hverdager, men det topper seg mot helg og ved helgens slutt.

Han sier det ikke er så mye annet å gjøre enn å be folk vente.

– En av tingene vi vurderer er hva slags info som er mulig å sende ut. Det er vrient å finne et budskap å skrive på et skilt, fordi det er forskjellige situasjoner gjennom hele døgnet, forklarer han.

– Nå kommer køen brått på når man kommer i 70-sonen inn mot brua. Vil dere gjøre noe med skiltingen fra sør?

– Det er et kjempepoeng. Det er blant de tingene vi ser på nå, bedre forvarsling og mer skilting. Vi er klar over denne problemstillingen, og jobber med det.

– Har dere utarbeidet modeller for trafikksituasjonen og køene?

– Nei, vi har ikke det, for det er uansett ingen tiltak vi kan sette inn. Situasjonen er som den er. Vi kan bare glede oss over at vi kan holde trafikk over Stavåbrua. Dette tiltaket er det eneste vi kan gjøre.

– Er det trygt å kjøre over brua?

– Det er trygt nettopp fordi vi kan kontrollere det. Så lenge vi kan styre vogntogene så har vi kontroll. Hvis det får gå på selvstyr så har vi ikke kontroll på sikkerheten. Nå har vi lagt en interimbru over enden der problempunktet er, som fordeler kreftene så selv de store bilene ikke bidrar til å skade brua.

– Det må koste mye å ha manuell dirigering her?

– Det ville koste å stenge E6 også. Samfunnsmessig er det fornuftig å gjøre det sånn.

Åpning i november



Den manuelle dirigeringen vil foregå til den nye, midlertidige brua er på plass.

Statens vegvesen har bestemt at det skal settes opp en midlertidig bru over det 70meter høye juvet, og konstruksjonen er nå satt i produksjon i England.

Prislapp: Rundt 50 millioner kroner.

Den 140 meter lange brua får to fullverdige kjørefelt og en samlet bredde på 7,35 meter. Monteringen starter i september, og prosjektleder Janne Venes sier den er beregnet å åpne tidlig i november. Dermed har trafikkdirigentene full jobb fram til november, minst.