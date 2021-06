Fortsatt strenge tiltak i Trondheim

Nyheter

Adresseavisen skriver at kommunedirektør Morten Wolden søndag var i et statusmøte om situasjonen med kommuneoverlegen og smittesporingssjefen.

Nedstengingen av Trondheim varer til tirsdag. Innen den tid skal formannskapet i kommunen bestemme hvilke tiltak som videreføres.

– Anbefalingen fra FHI er fortsatt at lokale utbrudd må slås ned med strenge tiltak, sier Wolden.

Over 100 koronatilfeller er knyttet til en gudstjeneste i Melhus i Trøndelag 8. mai. Det er også over 100 tilfeller som spores til et utested i Trondheim.

– Når det pågår kraftfull sang og man er tett på hverandre både i kirken og på utested, er det økt risiko for smitte, sier kommunedirektør i Trondheim, Morten Wolden, til VG.

Ifølge Adresseavisen , som omtalte utbruddet 28. mai, var det en eritreisk-ortodoks menighet som holdt gudstjeneste. Den gang var 62 smittede tilknyttet utbruddet.

Leder Melhus menighetsråd, Oddrun Gangås Brønstad, bekrefter at kirken var utleid den aktuelle dagen, men vil ikke si noe om hvilken menighet det er snakk om.

– De som leide, fulgte retningslinjene vi ga i forkant. Vi gjør hele tiden vurderinger på om vi skal gjøre ting enda mer detaljert. Det er alltid noe som kunne vært annerledes, men vi gjorde så godt vi kunne og hadde erfaring med da dette skjedde, sier hun til VG.

Etter å ha holdt smitten lav siden nyttår har Trondheim hatt et større smitteutbrudd siden slutten av mai.

I tillegg til utbrudd etter gudstjenesten, knyttes over 100 smittede i Trøndelag til 17. mai-feiring på utestedet Fire Fine i Trondheim, opplyser Wolden.