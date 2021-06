Lei av elendige blindveier, ber kommunen ta ansvar

Nyheter

På tross av mange innsigelser vedtok Oppdal kommunestyre i 1993 at alle oppsitterne i kommunale blindveger selv måtte ta kostnadene med veivedlikehold, snørydding og belysning.

Snart 20 år etter er vedlikeholdsbehovet nå stedvis nærmest prekært i flere av stikkvegene, som kommunen hevder eiendomsretten til, men ikke vil bekoste vedlikeholdet av.

Nå er oppsittere i flere stikkveier lei, blant dem Frank Vognild, som bor i en av stikkvegene langs Brennhaugvegen.

Dype spor

– Dette er fortsatt en kommunal veg, og spørsmålet er hva kommunen legger i vedlikehold. For de har levert fra seg en veg som det er meget dårlig standard på. Det er dårlige fyllmasser, og vi sliter nå med å få brøytere til å ta på seg ansvaret for vegen. Det er svært store sår i vegen, kumlokkene blir med når de brøyter her nå, og de har revet med seg mye av asfalten, sier Vognild.

Han legger til at vegbanen med årene har fått stadig dypere spor etter kjøring, og mener det er renovasjonsbilen som har stått for den største belastningen.

Vognild og de andre ni oppsitterne langs veien kjøpte tomta av Oppdal kommune

– Det står ingen ting i tomtekontrakten min om at vi skal stå for veivedlikeholdet. Og det har vært dårlig informasjonen fra kommunen, fortsetter Vognild.

– Vi betaler like mye i skatt som alle andre som bor ved kommunale veier, påpeker Vognild og legger til:

– Jeg synes det er urettferdig at vi skal bli pålagt å ruste opp en sånn vei, som egentlig er levert i ganske dårlig forfatning fra første stund.

Vognild sier alle naboene er oppgitte over veistandarden.

– Ja, vi er ganske frustrert og vi har holdt på ganske lenge med kommunen for å få dem til å forstå alvoret. For vi sliter med å få brøytet ordentlig og med å få søppelbilen til å kjøre ned her på vinterstid. Vi må både strø og brøyte, og er det ikke skikkelig brøytet vil de ikke kjøre.

Vognild har henvendt seg til Arbeiderpartiets Tor Snøve med håp om å få saken opp på den politiske agendaen igjen.

I et brev til kommunedirektøren vedrørende driftsansvaret, peker Snøve på at «det kan virke urettferdig for de som har adkomst fra slike veger framfor naboen som har innkjørsel fra hovedvegen».

«Hvilken lovhjemmel har Oppdal kommune forholdt seg til ved å fraskrive seg et ansvar for vedlikehold som er beskrevet i kjøpekontrakt med tomtekjøpere?», spør Snøve.

– En stor oppgave

Kommunen på sin side viser til Veglovens § 7 og 8, som er lovhjemmelen for å nedklassifisere kommunal veg til privat veg.

Kommunedirektøren peker i sitt svar til det kommende kommunestyremøtet, på at det vil være en stor oppgave å kartlegge standard og utbedringskostnad for alle private veger i kommunale boligfelt.

Et vedlagt kart viser alle stikkveiene i sentrum av Oppdal kommune, de er ikke få.

Videre viser kommunedirektøren til at det fram til 1992 var en tilskuddsordning for private veger, og at en eventuell gjeninnføring av denne vil kreve avklaring av ressursbruken.

«Dersom en gjeninnføring av ordningen synes å være aktuell og forsvarlig i forhold til kommunens økonomiske situasjon, må dette tas inn som et nytt tiltak som prioriteres i kommunens handlingsplan,» skriver kommunedirektøren, som konstaterer at det allerede er et forfall og behov for økte ressurser på vegene kommunen selv vedlikeholder i dag.