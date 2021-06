Inviterer byvikinger og åpner Vang for nye elevslag

Nyheter

– Hvis det ikke blir innstramminger som følge av koronasmitte, blir det åpen helg på Vang neste helg, sier Ingvill Dalseg som har vært sentral i arbeidet med å få et løft på gravfeltet.

I fjor kom et langhus på plass og stinettet ble utbedret, tilsammen investeringer på seks millioner kroner.

– Nå er vi i ferd med å få på plass skilleveggene på langhuset, og vi venter på bord og benker, sier lokalpolitikeren om huset som ble satt opp ved inngangen til feltet.

Nå planlegges det en stor Vang-helg.

Fredag 11. juni inviteres 279 elever fra alle oppdalsskolene til en dag på gravfeltet, fordelt i passende grupper for å overholde smittevernet.

I tillegg til omvisning vil folk fra Trondheim vikinglag komme til Oppdal for å stå for leker og spill, mens elevene skal få noe å spise på i toppen av feltet der Trollheim Nerskogen og Bortistu fra Storlidalen skal samarbeide om helgrilling av lam.

– Det er tradisjonsmat med røtter fra vikingetida, sier Dalseg.

Fredag ettermiddag inviteres lokalt næringsliv til en samling på gravfeltet der et splitter nytt guidemanus vil bli presentert. Det kan reiselivsaktørene selv bruke når de vil guide gjester rundt om på gravfeltet.

Lørdag blir det åpen dag for alle, med salg av mat. Vaktselskap skal sørge for at smittevernreglene overholdes av alle og Trondheim vikinglag vil også da være til stede.

De som vil vite mer om gravfeltet får også en gylden anledning.

– Fylkesarkeolog Kristin Prestvold vil ta med 25 personer på to guidede turer på Vang søndag, og her er det først til mølla, sier Dalseg om Prestvold som har vært sentral i utarbeidelsen av nye informasjon på Vang, både gjennom videofilmer og tekst til 12 kuber med informasjon rundt om i feltet.