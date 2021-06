Handelen økte med 112 mill. – nå går Torill i pluss

Nyheter

Handelen i Oppdal og Rennebu økte med henholdsvis 77 og 35 millioner kroner i 2020, viser ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå om omsetningen innen detaljvarehandelen.

For Rennebu sin del økte detaljvarehandelen med 14.000 kroner per innbygger, noe som totalt utgjør rundt 35 millioner kroner.

I Oppdal økte handelen i butikkene med 11. 330 kroner i 2020 i forhold til 2019, og det betyr en økning på 77 millioner kroner.

Omsetningen måles per fastboende innbygger, og typiske hyttekommuner får dermed drahjelp av fritidsbefolkningen som legger igjen mye i kommunen de har hytte i.

Den voldsomme veksten kom i sin helhet i andre halvdel av 2020, etter at første halvår ble tungt for handelen med nedstenging og hytteforbud. I andre halvår derimot økte handelen voldsomt:

Hyttehandel

Daglig leder ved Nerskogen Handel, Toril Dullum Lund, mener det er flere årsaker.

– Etter hytteforbudet ble det veldig populært å være på hytta, og mange var her mye. Samtidig visste de hvilken situasjon vi hadde vært i da kundene våre uteble, sier Lund. Nerskogen Handel har store deler av omsetningen sin fra hyttegjestene, og å miste påskeomsetningen er nærmest kritisk for mange av dagligvarebutikkene i hyttestrøk.

– Dette visste folk, og dermed var de veldig bevisste på å bruke oss. Og folk har brukt hyttene sine veldig mye, det har vi sett i ettertid, forteller hun.

I tillegg var folk mye hjemme, og handelen økte mer også blant lokalbefolkningen.

Dette var det femte driftsåret for Nerskogen handel i nye lokaler, og butikken har gått med negativt resultat fram til i fjor.

– Det var budsjettert, for det ble helt nye utgifter med de nye lokalene, sier Dullum Lund, som er både styreleder og daglig leder ved bedriften.

Inntektene har på sin side økt fra 8 millioner kroner til 14,5 millioner i 2019.

– I fjor bikket vi 15 millioner, sier Dullum Lund.

I 2019 endte driftsregnskapet med et resultat på - 48.000 kroner.

– Vi gikk i pluss da 2020 var over; jeg er veldig fornøyd med det, sier hun, og gir seg selv og alle ansatte en fortjent klapp på skuldra for innsatsen.

Størst vekst i Røros

Flere andre trønderske hyttekommuner har opplevd sterk vekst. Røros fikk vekst både som følge av økt hyttebruk og nedgang i grensehandelen som følge av stengte grenser. Her er veksten på over 19.000 kroner per inbygger. Det innebærer en vekst fra 2019 på 72, 8 millioner kroner.

Til sammenligning har Trondheim en vekst på bare 6000 kroner per innbygger.

Detaljvareomsetningen økte for landet som helhet med 11 prosent.

Dagligvarehandelen økte med 17,4 prosent.

I et år sterkt preget av smitteverntiltak og reiserestriksjoner kom netthandelen ikke overraskende seirende ut. Sammenlignet med året før økte næringen omsetningen med 37,8 prosent totalt i 2020. Økningen er spesielt tydelig i andre halvår med en økning på 41 prosent.

Driftsjef Ingrid Thjømøe Yttergren ved Domus Oppdal sier det var sommeren 2020 som gjorde at Domus holdt hodet over vannet.

– Totalt sett var det et tøft år, med koronanedstenging og begrensninger på hvor folk kunne flytte på seg. Vi mistet påska, og for oss var det den store smellen. Men så kom sommeren og den var utrolig bra, og det var helt tydelig at nordmenn var på norgesferie. Samtidig ser vi at det er enkelte bransjer, som gull og gaver, klær og sko og slike som har hatt det tøffere, mens sport, elektronikk og interiør har klart seg bra.

Dagligvarebransjen har det gått greit med, men her ble man veldig påvirket av smittevernsreglene og hvordan de var gjennom året.

For Domus sin del så hadde de allerede budsjettert med en nedgang, på grunn av ombygging og nybygging.

Thjømøe Yttergren kan bare vise til at kjøpesenteret står for én av de 77 millionene omsetningen i Oppdal har vokst med.

– Jeg lurer litt på hvor økningen ligger. Samtidig ser jeg at Coop Oppdal har hatt stor økning der det er nærbutikker, noe som betyr at folk har storhandlet i sine lokale butikker, sier hun.

I andre kommuner merker de at lekkasjen til svenskehandelen er borte.

– Jeg har en kollega i Tydal som har fått stor effekt av at folk ikke får handle i Sverige, forteller Toril Dullum Lund.