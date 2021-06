Det er rørende. Og samtidig forplikter det; vi må sørge for aktivitet og gjennomføre det vi har planlagt.

Nyheter

Koronanedstenginga har ført til at kassen i Vognillsbua var tom, og det så mørkt ut for planene med videre drift. Om sommeren er det et populært kafétilbud ved bua, og museumsbutikken holder også åpent.