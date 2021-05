70 år siden første konfirmasjon

Nyheter

– Gjennom konfirmasjonstiden skal unge få mulighet til å finne ut av hva de står for, og hva som er viktig for dem. Tilbudet om Humanistisk konfirmasjon har nådd stadig flere gjennom de 70 årene, og spesielt her i vårt område, forteller Ivar Bøe, leder for Human-Etisk Forbund, Oppdal og Rennebu lokallag.

Fra 34 til 13 000 konfirmanter

34 konfirmanter sto til det som da het «borgerlig konfirmasjon» i 1951. Siden da har over 300 000 ungdommer valgt Humanistisk konfirmasjon. I 2021 konfirmerer over 20% av årskullet i Norge seg gjennom Human-Etisk Forbund, noe som tilsvarer rundt rekordhøye 13 000 konfirmanter.

– I Trøndelag har vi nå passert 1300 konfirmanter som velger Humanistisk konfirmasjon i år, over 100 flere enn året før, forteller Bøe.

– Humanistisk konfirmasjon er blitt et naturlig valg for mange, og vi er stolte av å være en del av en norsk tradisjon, sier Bøe. Vårt lokallag har arrangert konfirmasjonskurs siden 1984 og gjennomførte den første konfirmasjonsseremonien i Oppdal i 1985.

Takket være det frivillige apparatet

Arbeidet med konfirmasjon er en av de største aktivitetene lokallagene i Human-Etisk Forbund driver med.

– Takket være vårt gode frivillig apparat arrangerer vi i år konfirmasjonskurs og seremoni for 17 konfirmanter fra Oppdal og Rennebu. Alle konfirmanter gjennomfører kurs i forkant av seremonien, hvor det blant annet tas opp temaer som livssyn, identitet og kritisk tenkning.

Går mot ny sesong

Koronasituasjonen har fått sitt å si for gjennomføring av årets seremonier.

– Ja, for i år det første gangen vi gjennomfører 2 seremonier, begge den 29. mai i Oppdal kulturhus. Dette for å sikre at konfirmantene og deres familier skal kunne få med seg så mange gjester som mulig innenfor rammen av de nasjonale reglene for arrangementer.

Likevel gjør organisasjonen seg allerede nå klar for neste års konfirmasjonssesong.

– Det er ikke lenge til påmeldingen til neste års konfirmasjoner starter, og det gleder vi oss veldig til. Her i Trøndelag åpner påmeldingen den 1. juni på www.human.no for konfirmanter der foresatte er medlemmer av Human-Etisk Forbund, og den 8. juni for konfirmanter der foresatte ikke selv er medlemmer.

Med hilsen

Human-Etisk Forbund, Oppdal og Rennebu lokallag