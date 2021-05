Skoler og SFO over på grønt

Nyheter

Fra med i dag, torsdag 27. mai, oppheves nasjonalt tiltaksnivå for skoler og barnehager. Trafikklysmodellen skal fortsatt brukes og lokale vurderinger skal ligge til grunn.

For Rennebu betyr dette at skoler går over til grønt nivå, mens barnehagene på Berkåk og Voll fortsetter på gult nivå. SFO følger skolens trafikklysmodell, og går også fra gult til grønt nivå fra samme dato.

I Oppdal gikk skoler, barnehager og SFO over til grønt onsdag, opplyser fagansvarlig oppvekst, Dordi Aalbu , til OPP.

Den nasjonale gjenåpningsstrategien gir større ansvar og myndighet til kommunen. Den lokale smittesituasjonen vil avgjøre hvilke lokale tiltak som må gjelde, dette gjelder når den enkelte kommune må ha strengere tiltak enn gjeldende nasjonale tiltak.

Det betyr også et større ansvar for den enkelte innbygger om å følge med på hvilke regler som gjelder der en oppholder seg.

Det er nå store smitteutbrudd blant annet i Nord-Østerdal, men også i Orkland, Trondheim og nabokommunene til Trondheim er det større smitteutbrudd.

- Fra og med 27. mai innføres trinn 2 på nasjonalt nivå. Samtidig har vi flere pågående smitteutbrudd i vår region og i Trøndelag. Derfor oppfordrer vi til å begrense reisevirksomheten på tvers av kommuner og regioner for tiden og vær nøye med å begrense antall nærkontakter, opplyser Rennebu kommune.

Åpner for kamper

Barn og unge under 20 år kan trene og delta på idretts-, kultur- og fritidsaktiviteter med unntak fra 1 meters-anbefalingen.

Lag fra små kommuner som ikke har motstandere i kommunen, kan reise til nabokommunen for å konkurrere såfremt kommunen har samme smittenivå.

For Rennebu og Oppdal betyr dette at fotballag nå kan konkurrere/spille kamper mot lag i Midtre Gauldal, Oppdal og Rennebu kommuner.

Voksne kan drive organiserte idretts-, kultur- og fritidsaktiviteter innendørs i grupper på inntil 20 personer, men må fortsatt holde 1 meter avstand. Utendørs kan man være 30 personer.

Det oppfordres til aktiviteter utendørs heller enn innendørs.

For Rennebu betyr dette at voksne kan trene/øve i mindre grupper så lenge avstand kan holdes. Vi fraråder arrangement for voksne på tvers av kommunegrenser, heter det fra Rennebu kommune.

Sosial kontakt/private hjem

Det oppfordres til å møtes ute heller enn inne.

Du kan ikke ha besøk av flere enn 10 gjester. Rådet om avstand gjelder fortsatt.

Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.

Ved besøk hjemme regnes ikke beskyttede med i antallsbegrensningen, men det må fortsatt være mulig å holde avstand. Du regnes som beskyttet fra 3 uker etter å ha mottatt første vaksinedose eller at du har hatt korona i løpet av de siste seks måneder.

Private arrangement

Inntil 20 personer inne og 30 personer ute på offentlig sted eller i leide/lånte lokaler.

Arrangere utendørs heller enn innendørs. Alle personer regnes med i antallet, også personer som er vaksinerte.

Offentlige arrangement

Det oppfordres til forsiktighet og planlegging av deltakelse på arrangementet slik at man i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder. Herunder å ikke oppsøke arrangementer i en annen kommune dersom man bor i en kommune med forhøyet smittenivå.

Arrangere utendørs heller enn innendørs.

Innendørs maks 50 personer uten faste, tilviste sitteplasser.

maks 50 personer uten faste, tilviste sitteplasser. Arrangement som samler deltakere under 20 år som er fra samme kommune eller som deltar på trening, øving, prøver og lignende i samme kommunemen kan være inntil 100 personer.

Inntil 200 personer dersom alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser.

Utendørs inntil 200 personer uten faste, tilviste sitteplasser.

Serveringssteder

Det er ikke lov å slippe inn gjester etter kl. 24.00

Det er skjenkestopp fra kl. 24.00

Det er ikke krav om matserveringen der det skjenkes alkohol.

Krav til smitteverntiltak: Registrering, redusert antall gjester og krav til avstand, innendørs og utendørs. Reglene omfatter også arrangementer på serveringssteder.

Arbeid/møter

Regelen er fortsatt hjemmekontor for alle som har mulighet til dette og/eller fleksibel arbeidstid.

Det anbefales fortsatt å ha digitale møter. Ved fysiske møter gjelder maks antall deltakere 20 personer, så lenge avstand kan opprettholdes.

Reiser

Innenlandsreiser kan gjennomføres.

Personer som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør som en hovedregel følge anbefalingene som gjelder i kommunen de bor i til vanlig. Anbefalingen gjelder ikke personer som er beskyttet.

De som ikke er beskyttet oppfordres til å være ekstra forsiktige og planlegge reisen slik at man i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder. Dette vil særlig være viktig for personer som reiser fra områder med høyt smittepress.

Reiser til utlandet frarådes, men strengt nødvendige reiser kan gjennomføres.

Status korona i Rennebu