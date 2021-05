Avlyser muntlig eksamen i hele landet

Nyheter

I februar besluttet regjeringen at skriftlig eksamen skulle avlyses denne våren - men sa samtidig at avgangselever i 10. trinn og på videregående skole skulle ha muntlig eksamen.

Nå snur utdanningsministeren.

– Per nå er det flere tusen elever og ganske mange hundre lærere i karantene, og det er grunn til å tro at det vil være situasjonen de nærmeste ukene, sa Melby på et hasteinnkalt pressetreff torsdag formiddag.

– Det er grunn til å tro at karantene og smitte er noe som vil berøre mange av de involverte, sa Melby.

Dermed får avgangselevene ved Oppdal videregående skole det som de ønsket da OPP snakket med dem tidligere i år.

Som Andrine Lauritzen sa da:

– Vi jubler for avlyst skriftlig, og krysser fingrene for avlyst muntlig.

En rekke aktører har anbefalt å avlyse muntlig eksamen tidligere, blant dem lærerorganisasjonene, Barneombudet, Elevorganisasjonen og Utdanningsdirektoratet. Mange har pekt på at smittesituasjonen har ført til at mange har mistet mye undervisning, og at man dermed risikerer en urettferdig situasjon for mange.





Tidligere denne uka møtte Melby fylkesordførerne, hvor de ba henne om å avlyse muntlig eksamen i videregående skole.