Nå vil kinosjefen spre skrekk igjen

Under kick-offet, som kinosjef Morten Haagensen omtaler som vårens vakreste eventyr, skal det vises fem filmer. Haagensen har også hentet en 40 år gammel klassiker fra skattekista.



– Det skal bli deilig å spre litt skrekk til publikum igjen, sier Haagensen, som i tillegg til å være kinosjef også er festivalsjef for Ramaskrik..

– Nå har vi ikke samla folk til Ramaskrik-visninger siden 2019. Riktignok gjennomførte vi en fysisk festival i fjor høst, men folk skal ikke glemme oss eller opplevelsen i kinosalen.



Publikummet til Ramaskrik befinner seg over hele Norge. Filmene som vises i Oppdal kulturhus er ment for det lokale publikummet, mens den digitale variantene er for alle.

– Alle som melder seg som frivillig innen torsdag 27. mai får gratis tilgang til helgas Ramaskrik-program. Allerede har folk begynt å meldt seg og vi håper på mange. Vi trenger folk som verter, infoskranke, billettkontrollører, rydding i saler, sjåfører og andre oppgaver. Vi har med oss mellom 20 og 30 stk hvert år. Alle fra 15 år og oppover kan melde seg, med unntak av sjåfører selvsagt, der ønsker vi oss godt voksne stødige sjåfører.



I tillegg får alle som kjøper seg festivalpass til høstens festival fri tilgang til hele minifestivalen vår.



Det står fem filmer på programmet, samt et kortfilmprogram. Tre av de vises i kinosalen i Oppdal kulturhus, to filmer pluss kortfilmprogrammet vises på festivalens digitale plattform.

– Vi skal vise noen helt nye filmer, en skikkelig klassiker og et par filmer mange har gått glipp av under pandemien, sier Haagensen



I Oppdal kulturhus vises følgende:

The Invisible Man (2020)

Freaky (2020)

Escape From New York (1981)

Blood Conscious (2021)Son (2021)Kortfilmprogram (2021)

