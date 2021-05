Ønsker å kutte 400 000 i alpinsatsing

Nyheter

Trønderalpin er et universtitetslag som har sprunget ut av et ekspansivt alpinmiljø ved Oppdal videregående skole og Vangslia alpinklubb. Siden vinteren 2015/16 har dette vært et tilbud til unge alpinister som vi satse videre etter toppidrettslinja ved OVS, og kombinere dette med høyere utdanning, samtidig som de sikter seg inn mot landslagsplass.