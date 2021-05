Idun (22) er en av sykepleierne Oppdal sårt trenger

Nyheter

Idunn Mellemsæter (22) trakk vinnerloddet og fikk fast stilling som sykepleier på Helsesenteret i Oppdal. Etter bare to dager i sin nye jobb, tar hun OPP med inn til bestemor Marit Mellemsæter som bor her nå, og blir veldig glad når hun ser Idun. Nå kan de to treffes ofte.