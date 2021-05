19 nærkontakter fortsatt i karantene etter negativ test

Nyheter

Det er så langt i dag ingen nye positive tilfeller av covid 19 i Oppdal, opplyser ordfører i Oppdal, Geir Arild Espnes i en pressemelding lørdag kveld.

Espnes sier at de 19 personene som ble satt i smittekarantene knyttet til tre positive tilfeller i går 21. mai, i dag har avlagt negativ test og sitter fortsatt i smittekarantene. Deres husstandsmedlemmer sitter dermed ikke lenger i ventekarantene.

– De 19 skal testes for andre gang om noen dager, og skal derfor sitte i karantene til resultatet fra den andre testen foreligger, sier Espnes til OPP.

Han sier at det er vanlig prosedyre å la det gå noen dager mellom første og andre test.

– Det skyldes at den første testen kan være falsk negativ, men med et opphold mellom testene får man et enda mer sikkert resultat.

Koronagruppen vil oppfordre alle i Oppdal til å overholde de nasjonale smittevernreglene, og være observant på symptomer, heter det i pressemeldingen.

De som har symptomer må holde seg hjemme og bestille seg en test.

– Det er spesielt viktig å være oppmerksomme på symptomer når vi vet at det forekommer smitte i bygda, sier ordføreren, som understreker at koronagruppa har kontroll på alle smitteveier.

Teststasjonen vil være åpen for testing søndag 23.mai fra klokken 14 til 16, men åpningstid vil utvides ved behov.

Telefonen er åpen fra klokka 13 til 14.

Mandag er teststasjonen stengt.