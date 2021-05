Nyheter

Sykepleiere er den største yrkesgruppen på sykehusene og i omsorgstjenestene. Det betyr at sykepleiere er en av yrkesgruppene det vil være størst mangel på i årene som kommer. Helseminister Bent Høie har uttalt til magasinet Sykepleien at sykepleiermangel er utfordring nummer én, og fastlegemangel er utfordring nummer to.