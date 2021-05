Tre nye korona-smittede i Oppdal

Nyheter

Tre nye personer har i dag testet positivt på covid 19 i Oppdal. Alle disse ble testet onsdag 19. mai etter å ha vært i nærkontakt med personen som testet positivt tirsdag 18. mai, opplyser Oppdal kommune i en pressemelding.

En person påvist smittet Hadde vært i nærkontakt med person som var smittet i Oslo.

Etter at en person fikk påvist smitte tirsdag, ble 14 personer satt i karantene, hovedsakelig i aldersgruppen 17 til 20 år.

De tre nye smittede hadde symptomer på onsdag, og har vært i isolasjon siden da.

Smittesporingsgruppa har kartlagt nærkontakter, og til sammen er 19 personer satt i karantene. 5 av disse satt i karantene fra før. Husstandsmedlemmer er satt i ventekarantene inntil nærkontaktene har avlagt negativ test, går det frem av pressemeldingen.



Mikrobiologen har i dag bekreftet at vedkommende som testet positivt tirsdag 18.mai er smittet av den britiske virusvarianten.



Det er i dag testet 59 personer, og testsvar forventes å foreligge i løpet av helgen.



Koronagruppen vil oppfordre alle beboere og besøkende i Oppdal til å overholde de nasjonale smittevernreglene, og være observant på symptomer. De som har symptomer må holde seg hjemme og bestille seg en test.

Teststasjonen vil være åpen for testing søndag 23. mai fra klokken 14 til 16, men åpningstid vil utvides ved behov. Telefonen er åpen fra klokka 13 til 14. Mandag er teststasjonen stengt.



Regjeringen varslet i dag at den 27. mai lettes de nasjonale tiltakene ved at man nå går til trinn to i gjenåpningsplanen. Oppdal kommune vil i dagene frem mot den 27. mai vurdere smittesituasjonen i Oppdal før det tas stilling til om det er behov for å innføre strengere tiltak lokalt.

Kommunen opplyser at personer som er vaksinert med to doser, er unntatt fra smittekarantene. Personer som er vaksinert med én dose, er unntatt fra smittekarantene dersom de avlegger negativ test på dag 3 eller senere etter smitteeksponering. Alle som er vaksinert med en dose er unntatt fra ventekarantene dersom det er gått mer enn 3 uker siden de fikk vaksine.

Denne uken ble det vaksinert 276 personer. Neste uke vil 318 personer bli vaksinert, mesteparten av dette går til personer som skal ha dose to.

Oppdal kommune får 468 vaksiner i uke 22, og da starter vaksineringen av personer med underliggende sykdommer, og de starter med de eldste først.