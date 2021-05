Nyheter

– Det blir nok en rolig start siden det er et anlegg som har vært nede siden i høst. Det har vært mye ombygginger og nå er det tid for å rydde opp, parallelt som at vi forsiktig åpner, forteller eier og driver på Kongsvold, Øyvind Frich. Han er på vei over Dovrefjell når Radio E6 snakker med han fredag morgen.