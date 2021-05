Nyheter

Administrerende direktør i Kings Food, Rune Sandvik, sier til OPP onsdag morgen at det nå er bestemt at Burger King åpner restaurant i Oppdal helt i starten av september, hvis alt går etter planen. Det betyr at han planlegger å få opp restauranten mye raskere enn han først spådde da han sa kjeden trengte fire-fem måneder på byggingen.