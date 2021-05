En person påvist smittet

Nyheter

En person ble i dag påvist smittet av covid 19 i Oppdal. Vedkommende hadde svake symptomer og ble testet med hurtigtest etter å ha vært i nærkontakt med påvist smittet i Oslo. Det ble også tatt ordinær PCR-test som det vil foreligge svar på senest i løpet av morgendagen.

14 nærkontakter, hovedsakelig i aldersgruppen 17 til 20 år, er satt i smittekarantene og bedt om å teste seg.

Husstandsmedlemmer til disse er satt i ventekarantene inntil de som er i karantene har avlagt negativ test. Koronagruppen vil presisere at personer som er satt i ventekarantene ikke skal teste seg med mindre de har symptomer. Dette fordi det er viktig at testkapasiteten blir brukt på de som har vært direkte utsatt for smitte.

Koronagruppen har i dag mottatt flere telefoner fra andre kommuner, med informasjon om at personer i Oppdal er satt i smittekarantene etter å ha vært i nærkontakt med personer som har testet positivt.

– Betyr dette at dere nå ikke har fullstendig oversikt?

– Det betyr at vi ikke foreløpig har oversikt over alle som er i smittekarantene. Samtidig betyr ikke det at det er villsmitte; vi oppfordrer alle til å følge anbefalingene slik at det ikke sprer seg mer.

Koronagruppen ønsker å oppfordre befolkningen i Oppdal til fortsatt å følge nasjonale regler og anbefalinger. Det er smitte flere steder i regionen rundt Oppdal, og det er viktig at man nå overholder smittevernregler og anbefalinger om antall som kan samles ved private sammenkomster.

