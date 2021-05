Her er barnas 17.mai!

OPP har fått tegninger fra flere barnehager og alle skolene i Oppdal, samt fra Rennebu barne- og ungdomsskole.

Her var det motiver i et stort spekter fra isspising via barnetog - alle med mange fine nasjonaldagssmil.

Juryen fikk en tøff oppgave med å plukke ut et par vinnere som får en overraskelse - og det skal vi avsløre på opp.no når det nærmer seg 17. mai.

Vinnerne i de to kommunene kan glede seg, de kan ta med seg familien på Oppdal kino og på bygdekinoen i Rennebu.

Tegningene vil ikke bare glede alle som er inne på opp.no. Innen nasjonaldagen skal de henges opp på Oppdal helsesenter og Rennebu helsesenter og fargelegge nasjonaldagen for de eldre der!