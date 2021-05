SAR Queen og redningsmannskaper rykket ut til skred

Nyheter

– Det har gått et større skred, og det er full innsats med SAR Queen, NLA, brann og hundeekvipasjer, sier operasjonsleder Kirsten Bergstrøm til adressa.no klokka 14.40. Hun omtaler det som en større redningsaksjon, men er foreløpig ikke kjent med om noen er tatt av skredet.

OPPs reporter på stedet, Morgan Frelsøy, forteller at det har vært massiv utrykning.

– Her er tre ambulanser, to politibiler, det er brannbil, Røde Kors, og hundepatrulje, sier han. I tillegg forteller John Torve, som bor lenger framme i dalen, til OPP at både luftambulansen og Sea Kings nye erstatter SAR Queen var på stedet.

– Det har vært en langt skred, sier Torve.

Fare for bakkemannskapene

Wenche Johnsen, operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt, opplyser fredag ettermiddag at det er observert tre skispor som gikk inn i skredet.

– Vi fikk melding om skredet klokken 1400. Melderen var på ski i Storlidalen, sier hun.

– Melder er gjort rede for. I tillegg har luftambulansen fått øyekontakt med to mennesker, trolig far og sønn, som også har satt disse sporene. Vi med det gjort rede for alle tre sporene, og ut i fra det luftambulansen har opplyst er det få indikasjoner som tilsier at det er folk som er tatt av skredet, sier Johnsen.

Johnsen forteller at de har nedtonet aksjonen, men at det er veldig stor skredfare i området og at det medfører stor fare for bakkemannskapet å gå inn i området.





OPP skrev først Sea King, men har fått beskjed om at det var Sar Queen som var helikopteret på stedet.