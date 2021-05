Falsk korona-alarm

Nyheter

Onsdag kveld kom meldingen om at en eldre person, bosatt i Rennebu, hadde fått påvist smittet av korona. Vedkommende er innlagt ved St. Olavs Hospital.

Personen ble sendt til sykehuset etter å ha vært på legekontoret tidligere på dagen. Kommunen opplyste onsdag at smittesporing er i gang.

Torsdag ettermiddag endret situasjonen seg.

Rennebu kommune skriver i en pressemelding at det etter hektisk smittesporingsarbeid og flere tester av den antatt smittede, nå er bekreftet at vedkommende ikke er smittet.

– Innen vi fikk bekreftet falsk positiv test er flere oppringt og bedt om å gå i karantene, disse får nå kontrabeskjed. Dette gjelder ca. 40 personer. Meldingen fra i går om å være obs om du var på legekontoret etter kl. 10.00 onsdag 12.mai er også avblåst, skriver kommunen.

Pasienten det gjelder er fortsatt innlagt, men det er altså ikke snakk om koronasmitte.

Falsk positiv betyr at koronatesten kan vise positiv smitte, uten at vedkommende er smittet. I dette tilfellet var første test, en hurtigtest, negativ. Neste test ble tatt på sykehuset, både hurtigtest og ordinær test, hvor hurtigtesten var positiv og ordinær test var negativ. Siden disse ikke viste samme resultat ble det gjort nok en test og denne var også negativ. Smittevernoverlegen ved St.Olavs Hospital har dermed konkludert med at det ikke er snakk om et nytt smittetilfelle.

– Vi er kjent med at enkelte hurtigtester kan gi falsk positiv, selv om det er ytterst sjeldent. Denne situasjonen viser hvor nøye det jobbes når alarmen går og at det blir tatt flere kontrollprøver for å være sikker. Det er en lettelse for pasient, pårørende og oss at testen er negativ. Det betyr mye at vi går inn i helgen uten smitte og karantene, sier kommuneoverlege Tove Hem.

Maner til forsiktighet

Onsdag kom det meldinger om smitteutbrudd i Tynset kommune. Rennebu kommune skriver i pressemeldingen at dette betyr at smitten ikke er langt unna. Tynset kommune har nå 11 bekreftet smittede og ca 1000 personer i karantene eller ventekarantene.

– Det er fortsatt ikke full oversikt over smittesituasjonen og de forventer flere smittede. Dette minner oss på viktigheten av å begrense utflukter på tvers av kommunegrenser og opptre med forsiktighet generelt.