– Jeg kan si at når det skal gjøres noe på Kongsvold, så koster det penger!

Nyheter

– Alle spisestedene våre går i full operativ drift fra 1. juni, da markerer vi at «krigen» er over og for oss er koronaen da slutt, sier Øyvind Frich som eier og leder Frichs spiseri og kafeteria, som driver ti spisesteder i Trøndelag og Innlandet. Blant dem Kongsvold Fjellstue, Oppdalsporten, Maihaugen, Dale Gudbrands gård og ikke minst, Wood hotell i Brumunddal.