Nytt smittetilfelle i Rennebu, vedkommende innlagt ved St. Olavs Hospital

Nyheter

En eldre prerson, bosatt i Rennebu, er påvist smittet av korona. Vedkommende er innlagt ved St. Olavs Hospital.

Dette opplyser Rennebu kommune onsdag kveld.

Personen ble sendt til sykehuset etter å ha vært på legekontoret tidligere på dagen. Kommunen opplyser at smittesporing er i gang, og at det så langt er to nærkontakter.

Det jobbes nå med å få oversikt over situasjonen, og smittekilden skal foreløpig være ukjent. Arbeidet med smittesporing fortsetter, og det vil komme ytterligere informasjon.

Rennebu kommune ber de som har vært på legekontoret onsdag i etter kl. 10.00 om å være ekstra oppmerksomme på symptomer.

Det understrekes at det fortsatt er viktig å overholde smittevernreglene.

Hold avstand - bruk munnbind der dette er vanskelig, ha få nærkontakter og ha god hånd- og hostehygiene. Det er også viktig å ha lav terskel for testing.

Det oppfordres at du ringer koronatelefonen i Rennebu, 482 76 400, om du mistenker smitte.