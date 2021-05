Ga opp bondedrømmen - nå blir Stian med traktoropprøreren

Hvis du tar bort de sivile inntektene som pløyes inn i gården, og gratisarbeidet til sjølfolket som drev garden før, så vil norsk landbruk kollapse over natta.

Nyheter

Over 10.000 har til nå lest det harmdirrende og personlige innlegget til Stian Tufte på opp.no søndag. Der tar han et voldsomt oppgjør med norsk landbrukspolitikk.