Barnehage-vedtak: – Vi må ikke bli et vingleutvalg

Nyheter

– Jeg ser få fordeler med å samlokalisere i forhold til å ha to barnehager. Det som veier tyngst er hva ansatte og brukere sier. Hadde de sett behov for en ny stor barnehage, hadde de sagt det klart, sa Olav Skjøtskift (Sp) da Utvalg for helse og oppvekst behandlet spørsmålet om fremtiden for Pikhaugen og Høgmo barnehage for andre gang på to måneder.