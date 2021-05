Fremdeles nattekulde

Nyheter

Natt til tirsdag neste uke skal det imidlertid bli mildere, da stiger temperaturen til tre plussgrader om natta. Det gjelder både for Oppdal og for de mer frodige deler av distriktet; Stamnan må også vente på at nattefrosten glir over i noe lunere temperaturer neste uke. På dagtid skal temperaturen holde seg ensifret i Oppdal, mens nedre Rennebu kan glede seg over ti plussgrader i dag.

Sola har visst tenkt å komme og gå de neste dagene, før den forsvinner bak skyene fra lørdag og langt ut i neste uke. Men det er det foreløpige varselet, kanskje kan skylaget vike når dagene glir forbi.

I april varierte forøvrig temperaturen mellom - 8,7 (8.april) og + 12,6 grader (19. april) og mest nedbør falt det tredje påskedag, 6. april da vi fikk 24,8 mm. For etter påske kom snøen paradoksalt nok, og da ble den ellers snøfattige vinteren plutselig det motsatte.

I april ble det totalt 16 dager med nedbør, og tilsammen utgjorde dette 68,4 mm, ifølge yr.no. Dette er over dobbelt så mye som normalt, som er 30,7 millimeter.

På tre dager omtrent doblet snødybden seg, Ramstad i Rennebu gikk fra 9 til 25 cm, Maurhaugen ved Fagerhaug fra 33 til 71 cm, og Ångardsvatnet fra 44 til 73 cm.

Siden har det snødd jevnt og trutt, og snø skal det også gjøre i starten av denne uka, varsler meteorologen. Nattekulden og det lille tilskuddet av snø gjør at skiføret berger, og den som er ute vet at det er av en slik kvalitet at man knapt får det bedre; hardt under og noen centimeter løs snø oppå.