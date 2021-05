Sladder navn etter kritikk

Nyheter

Pårørende har reagert etter at Oppdal kommune har offentliggjort navnene til de som har søkt ledsagerbevis, parkeringstillatelse for forflytningshemmede og reiserett med transporttjeneste for funksjonshemmede. Overskriften på søknadene har ligget åpent ute på kommunens postlister, mens selve søknaden har vært lukket.