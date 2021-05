Har satt over tusen vaksinedoser

Nyheter

- Mange brikker skal på plass for at vaksineringen skal gå trygt og effektivt for seg. Vi ønsker å gi en stor takk til alle innbyggere som så langt har vært til vaksinering og ikke minst alle frivillige som stiller opp og hjelper til på vaksinedagene.

Dette skriver Rennebu kommune på sin hjemmeside.

Etter årets fire første måneder er det satt 1049 vaksinedoser i Rennebu. De første vaksinerte er allerede fullvaksinerte, mens andre venter på dose nummer to. Denne uka kom det også informasjon til de som ble vaksinert med AstraZeneca-vaksinen i slutten av mars.

Det er besluttet at de dette gjelder, vil få tilbud om sin andre dose med et annet vaksinemerke.

Mens antallet vaksinedoser øker vesentlig fra uke til uke, er testaktiviteten stabilt lav for tiden med 20-30 tester ukentlig. Siden mars 2020 er det gjennomført 2218 koronatester i kommunen.

Fremdrift vaksinering

Rennebu kommune er fortsatt i prioriteringsgruppe 4. Det betyr at man nå vaksinerer aldersgruppen 65 - 74 år og personer i aldersgruppen 18-64 år med sykdom/tilstand med høy risiko for alvorlig forløp.

Det er straks klart for å starte med gruppe 5; personer i aldersgruppen 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander.

Gruppe 5, 6 og 7 er alle knyttet til personer med underliggende sykdommer i ulike aldersgrupper. Det er først i gruppe 8 man kun går ut ifra alder igjen. Dette er i tråd med slik de nasjonale prioriteringslistene ser ut i dag.

Egen vaksinetelefon

Fra og med 30. april ble det opprettet en egen vaksinetelefon i Rennebu.

Alle i de aktuelle vaksineringsgruppene med tilbud om vaksine og tidspunkt for vaksinering blir oppringt. Noen ganger kan det være behov for å bytte dato eller andre spørsmål knyttet til vaksineringen.

Derfor vil vaksinetelefonen være tilgjengelig hverdager fra 9.00 - 12.00. Har du derimot spørsmål om testing eller symptomer, ringer du som vanlig koronatelefonen.