Vinterens største snøfall kom i april

Mange steder var det omtrent bart da påfyllet av hvitt kom fra himmelen, og siden bare økte på. Mer skal det også bli. Fra mandag til onsdag omtrent doblet snødybden seg, Ramstad i Rennebu gikk fra 9 til 25 cm, Maurhaugen ved Fagerhaug fra 33 til 71 cm, og Ångardsvatnet fra 44 til 73 cm. Snøfallet startet søndag, så mange av centimeterne kom fra søndag til mandag, men yr.no viser bare historikk for tre dager nå.

Mer snø skal det bli; Oppdal skal øke med 8-10 cm, Berkåk i overkant av 10 cm, og Grindal øker mest med 15 cm nysnø før lørdag. Men lørdag skinner det også opp, og vi loves sol og nesten skyfri himmel, og et par varmegrader. Dermed kan det være duket for perfekte forhold.

– Jeg vil ikke siteres på at det blir perfekt, men jeg tror det blir ganske bra, sier en nøktern tråkkemaskinentreprenør Erik Dale til OPP onsdag. Han har sett at det i grunnen er været som avgjør. Imidlertid garanterer han for at det er mye snø, og det skal tråkkes løyper i stamløypenettet. Skisporet.no sitter med fasit, for den som vil vite hvor det settes spor.

Samtidig er det nå særdeles viktig å følge med på skredfaren. Den har gått ned fra nivå fire til nivå tre, men det er fortsatt «betydelig snøskredfare», og varsom.no advarer mot naturlig utløste skred.