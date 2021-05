Nyheter

Nå er skisesongen ugjenkallelig over i stamløypenettet i Oppdal, ivrige entusiaster har sørget for prepping av skiløyper denne siste helga. Som Dale maskin skriver på sin Facebookside; skisporets venner sørget for den siste turen på snø som egentlig ser ut som at den har tenkt å ligge i lang tid, fremdeles.