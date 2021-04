Refset håndteringen av pelsnæringa

– Det er tøft for de som står i det og ikke vet hvordan morgendagen blir.

– Mange oppdrettere opplever at det er svært stor differanse mellom takster og hva som blir tilbud i erstatning, sa fagansvarlig for landbruk i Oppdal kommune, Gro Aalbu, i torsdagens høring om erstatningsordningen for pelsdyrnæringa i Stortingets næringskomité.