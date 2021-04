– Dette er trist for fastboende, hyttefolk, næringsliv og andre brukere av veien, og for fylkeskommunens om vei-eier.

Nyheter

– Jeg synes at det er oppsiktsvekkende at det er behov for tiltak på Nerskogvegen så kort tid etter at den ble utbedret for betydelige summer, sier nestleder i hovedutvalg for vei i Trøndelag fylkeskommune, Henrik Kierulf (H) til Radio E6.