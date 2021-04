Letter på restriksjonene ved sykehjemmet

Nyheter

Fra onsdag 28. april letter Rennebu kommune på besøksreglene ved sykehjemmet.

- Du må fortsatt gjøre avtaler på forhånd, men det er tillatt med seks nærkontakter per uke og totalt fire besøk per uke per beboer, opplyser kommunen.

Alle besøkende skal være friske og ikke ha luftveissymptomer. Vent med besøk dersom du er i karantene eller kan ha vært utsatt for smitte siste 10 dager. Det er ikke anbefalt å komme på besøk hvis du kommer fra et område med høyt smittetrykk (rødt område).

Besøk på sykehjemmet

Avtaler gjøres minst én dag i forkant - henvendelser mottas kun på ukedager mellom kl. 09.00-14.00 på tlf. 917 44 441. (OBS! Nytt telefonnummer fra 29.01.21)

Beboere kan ha seks nærkontakter per uke. Husk at et barn/baby teller som en nærkontakt.

Hver beboer kan få fire besøk i løpet av uka.

Det kan være opptil tre besøkende på rommet samtidig.

Ett besøk kan vare i maksimalt 2 timer.

Besøkstider alle dager: kl. 11.30-13.30 og kl. 16.00 -18.00.

Besøkene gjennomføres på rommene, og ikke i fellesareal.

Dette må du huske på ved besøk

Ring på ved hovedinngang når du kommer.

Registrer deg inn med QR-kode eller skriv deg inn i boka med navn, klokkeslett og telefonnummer.

Besøkende må selv ta ansvar for å gå ut når besøkstiden er over kl. 13.30 og kl. 18.00

Du må sprite hender når du kommer.

Hold minst to meters avstand til personalet og andre pasienter.

Du må sprite berøringspunkter før du forlater pasientrommet.

Husk! Når du har avtalt besøk til en beboer, så kan du ikke besøke andre i dette tidsrommet.

Boligavdeling og omsorgsbolig

Boligavdeling og omsorgsbolig er definert som private hjem og ikke institusjon, her gjelder de samme reglene som for alle andre i samfunnet.

Dagsenteret

Dagsenteret åpner snart opp igjen. Tidspunkt er ikke helt avklart, fordi det jobbes med innføring av nye rutiner.

- Vi kommer tilbake med informasjon om eksakt dato for åpning. Brukerne av tilbudet vil bli kontaktet direkte, skriver kommunen.

Beboerne i omsorgsboligene har i en lengre periode fått servert middag i sine leiligheter. Fra 28. april kan de ta i bruk kantina igjen, og spise middag sammen med de andre.

- Dette er viktige møtepunkter for mange, og vi er glade for å kunne lette på tiltakene her også, opplyser Rennebu kommune onsdag ettermiddag.