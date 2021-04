Solveig var én av seks i 8d som flyttet hjem

Nyheter

I prosjektet «Den store Folkevandringa» samarbeider NRK, institutt for undersøkende journalistikk (Sujo), landslaget for lokalaviser (LLA), OPP og 98 andre lokalaviser om å se på flyttestrømmen i Norge, for å se hvor folk vil bo, og hvordan Norge blir seende ut i framtida basert på flyttemønsteret.

I OPP forrige uke tok vi for oss avgangselevene som gikk studieforberedende fag, og sjekket hva som skulle til for at de flyttet hjem til Oppdal etter studiene. Rådgiver Brit Eide Fredriksen sa til OPP at oppdalsungdom er overraskende hjemmekjære, og at det nå er lurt å velge «trygge fag» som sykepleier og lærer.

Denne uka har OPP sett på oppdalinger som er over i en ny fase i livet; de som er i starten av 30-årene, mange av dem i ferd med å etablere seg.

En rask opptelling av elevene som er født mellom 1987 og 1991, viser at omtrent halvparten av dem har valgt å bosette seg i Oppdal, enten etter at de har vært utenfor bygda en periode, eller at de har vært her hele tiden.

Solveig Vognild-Olsen (33) har både flyttet ut av bygda, utdannet seg i et såkalt «trygt» yrke, det vil si som lærer, og flyttet hjem til Oppdal etter at hun fikk barn. I tillegg har hun gjort som ganske mange andre i sitt kull, nemlig giftet seg med en oppdaling, Bjørn Harald Vognild-Olsen.

– Det var ganske lett å flytte hjem, siden vi slapp å diskutere hvor vi skulle, sier hun og smiler.

Mange om beinet

Etter videregående var Solveig i Sjøforsvaret, før hun jobbet i Oppdal ett år, ved Oppdal kristne grunnskole. I løpet av det året traff hun han som skulle bli mannen hennes, og de flyttet til Oslo, der hun studerte ved lærerhøgskolen.

– Jeg husker mamma (Signe Kari Gulaker Vognild, red.anm.) sa til meg da jeg var liten at jeg burde bli lærer, og gifte meg med en ingeniør, sier hun med et smil, neppe helt overbevist om at det var mammas ord som førte til både det ene og det andre.

De to unge oppdalingene flyttet til Oslo i 2009, og bodde i hovedstaden til 2015.

Det var da to ble tre, og det ble aktuelt å skaffe barnehageplass til Astrid, tanken om Oppdal dukket opp.

– Enten måtte vi kjøpe oss større leilighet, eller så måtte vi flytte ut av byen. Nå hadde også vennene våre begynt å flytte ut, i alle forskjellige retninger, så vi klarte ikke helt å se hvilken retning vi eventuelt skulle velge.

De var hjemme på påskeferie da det ble påpekt at barnehageplass ville bli enkelt å skaffe i Oppdal. Kommunen har full barnehagedekning, 98,3 prosent av barna har barnehageplass.

– I tillegg har vi begge familiene våre her, og jeg har alltid sagt at jeg ville hjem til Oppdal, men kanskje ikke før ungene skulle begynne på skolen.

Men så var det ikke så fristende å planlegge en logistikk for familien i Oslo, med barnehageplass fra 06.30-17.00, heller.

– Dermed ble det en kort prosess, fra å se på flytting i et 5-års perspektiv til å flytte hjem, sier Solveig, som har kjøpt hus i sentrum av Oppdal. Dermed havner de i gruppe med 80 prosent av befolkningen i Oppdal, 20 prosent leier bolig.

Det var imidlertid Bjørn Harald som litt overraskende fikk jobb først av de to.

– Jeg hadde jo valgt et yrke det skulle være lett å få seg jobb i, men det er ikke lett å få jobb som lærer i Oppdal, for det er så mange om beinet. Man går sine år som vikar, sier hun.

Oppdal er dermed heldig stilt med god tilgang på pedagoger.

Viktig med trygge omgivelser

OPP har funnet 8. klasse-bildet til Solveig, som gikk i 8 D ved Oppdal ungdomsskole, og spurt elevene hvem som reiste ut, hvem som ble i Oppdal, og hvem som kom tilbake.

Seks av ti jenter flyttet fra Oppdal, viser OPPs opptelling fra årene 1987-1991, i disse årene er det flest gutter som har blitt i kommunen (51 prosent).

Imidlertid viser statistikken at omtrent halvparten av kullene velger å bosette seg i Oppdal.

Elevene på klassebildet OPP har funnet, oppgir at en av grunnene til at de er så glade i Oppdal er naturen og mulighetene for friluftsliv. Skiløper Silje Øyre Slind sier til OPP at hun tror folk som er oppvokst med å ha brukt naturen og fjellene, vil fortsette å bruke det også senere i livet, og velger å bosette seg slik at de har mulighet til det. Også Mari Naess, som nå bor i København, oppgir at hun elsker naturen i Oppdal, og savner den, og gjerne kunne hatt hytte her, om hun ikke vil bosette seg her.

Solveig Vognild-Olsen er enig.

– Naturen er kjempeviktig. Her er det nærhet til sykkelstier, fjellturer og skiterreng. Vi har mange gode vinterdager der vi bare kan spenne på oss skia og legge ut på tur, og mange fine sommerdager der vi går i skog og fjell.

Fritidstilbud

For familien er fritidstilbudet viktig, og det er mange fritidsaktiviteter her.

– Jeg savnet lenge koret mitt, sier hun, hun sang i kvinnekor i Oslo. Imidlertid har mange av de andre i koret også flyttet ut av hovedstaden.

– Jeg føler jeg har alt, og kulturhuset har mange bra tilbud. Det eneste negative her i Oppdal er at det er litt kø i Kulturskolen, mener Solveig.

Oppdal kommune bruker 3645 kroner per innbygger på kultur, og av disse går 172 kroner til aktivitetstilbud for barn og unge, mens 465 kroner går til kulturskolen. Til idrett og idrettsanlegg går 155 kroner. Til sammenligning går den største posten på 1123 kroner per innbygger til kommunale kulturbygg.

– Jeg hadde en fin oppvekst her selv, med masse fritidstilbud, og det er lettvint å bo i sentrum med kort vei til alt. Det fristet å komme til Oppdal til en enklere hverdag.

Befolkningsnedgang

Minst seks av elevene på dette klassebildet har giftet seg med eller er samboere med oppdalinger. Anne Mari Vårhus fra klassebildet kommenterer at det er også noe hun har lagt spesielt merke til, selv om hun bare bodde i Oppdal i halvannet år.

Vårhus er en av 88 mennesker som har flyttet fra Oppdal til Melhus de siste 20 årene. Flest mennesker fra Oppdal har flyttet til Trondheim, de siste 20 årene har 977 oppdalinger flyttet til byen, mens 439 har flyttet til Oslo. (Se oversikt over flyttemønster på kart).

73 mennesker ble født i Oppdal i 2020, mens 71 mennesker døde. 38 personer flyttet til Oppdal. Folketallet i kommunen er på 6981 innbyggere (4. kvartal 2020). OPP har i mange år skrevet om å bikke 7000 innbyggere, men Statistisk sentralbyrå har ingen tro på at det vil flytte nok folk hit eller bli født nok til det.

I følge deres framskriving for 2030 er det ventet at vi vil være 6977 mennesker her, og i 2050 vil det være færre, nemlig 6947 mennesker.

Dermed er det avgjørende at flere gjør som Solveig Vognild-Olsen, flytter hjem og får barn.