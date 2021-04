Nødetater rykket ut etter melding om bilbrann

Nyheter

Ambulanse, brann- og redning og politiet rykket lørdag kveld ut til Orkelsjøvegen etter melding om en bil som sto i brann.

- Meldingen om bilbrann i Oppdal, kom klokken 21.53 og nødetatene rykket ut. Det hele viste seg heldigvis å være nokså udramatisk, for med hjelp av snø og pulverapparat var brannen slukket innen politiet kom frem, og det oppstod heller ingen personskade, forteller operasjonsleder ved politiet i Trøndelag, Øystein Sagen.

Operasjonslederen har ikke så mange hendelser å fortelle om fra vårt distrikt så langt denne helga. Den eneste å melde om fra Oppdal, i tillegg til bilbrannen, er at politiet stanset en ung bilfører på E6 tidligere på dagen.

- En bil med blått kjørelys ble klokken 16.30 stanset av politiet, og den unge sjåføren fikk beskjed om å fjerne dette i form av et muntlig pålegg, opplyser Sagen.

Det har altså så langt vært en svært så rolig aprilhelg i distriktet. I tillegg til de to ovennevnte sakene i Oppdal, melder politiet at det eneste de har å fortelle fra Rennebu, er at nøyaktig samtidig med ungdommen med blålys ble stanset i Oppdal, ble det varslet om aggressiv adferd i trafikken i form av farlige forbikjøringer på Berkåk.

- Denne meldingen kom inn halv fem lørdag ettermiddag, men det ble ikke sendt patrulje til området for å sjekke dette nærmere, sier Sagen.