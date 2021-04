– Sulteforet på forestilling

Nyheter

– Sist jeg var med på scenen med publikum var i januar i fjor, forteller kulturskolerektor Tone Norbeck, og innrømmer at hun og de andre går rundt med nesten konstant gåsehud og frysninger på kroppen, i glede og undring over at det virkelig skal la seg gjøre å samle folk både av og på scenen lørdag. Nesten flere på scenen enn foran, faktisk, for det er bare tillatt med hundre publikummere.

– Vi er sulteforet på forestillingen.

– Billettene er solgt ut allerede, sier instruktør og kunstnerisk ansvarlig Jeanett Hansson, og smiler litt vemodig, for hun skulle så gjerne ønske at flere fikk se forestillingen.

– Vi filmer! Så mange skal få det med seg, om de ikke får sett den fra salen, legger kulturskolerektoren til.

OPP filmet en liten snutt fra prøvene fredag:

På scenen er det fullt band, 45 unger skal opptre og sangen skal utføres av både vokalister og kor. Elevene kommer fra Aune barneskole, Midtbygda skole og Drivdalen skole, og det er også noen fra Oppdal videregående skole med, og voksenopplæringa, i tillegg til en jazzgruppe fra kulturskolen.

– Jeg gleder meg til å stå på scenen, det er lenge siden, sier Peder Hage.

Forestillingen «Flere Farger» har vært avholdt i Oppdal tidligere, både i 2014, 2018, og så skulle det vært i 2020, men det ble aldri lov.

– Det er så fantastisk å få gjøre dette nå, sier Norbeck.

De vet ikke helt når filmen fra forestillingen er ferdig.

– Men vi skal gå bredt ut og varsle alle, sier hun.