Tidligere Sp-politiker skal lede veilaget

Under årsmøtet i Gjevilvassveien SA onsdag kveld ble Narve Hammond Hårstad valg til ny styreleder i veilaget. Hårstad ble valgt ved akklamasjon, etter at han først vant avstemningen om plass i styret med 45 mot 42 stemmer. Utfordrer til styreplassen var Arne Mjøen, som ble lansert gjennom et benkeforslag.