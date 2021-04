Her er 8D for 20 år siden. Nå har 14 av dem forlatt Oppdal.

Nyheter

I prosjektet «Den store Folkevandringa» samarbeider NRK, institutt for undersøkende journalistikk (Sujo), landslaget for lokalaviser (LLA), OPP og 98 andre lokalaviser om å se på flyttestrømmen i Norge, for å se hvor folk vil bo, og hvordan Norge blir seende ut i framtida basert på flyttemønsteret.