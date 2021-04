Deler ut 250.000 kr til koronarammede bedrifter

Nyheter

Rennebu kommune er tildelt 250.000 kroner gjennom en kommunal kompensasjonsordning for lokal virksomhet.

Midlene kommer fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) som har gitt kommunene midler for å hjelpe lokale bedrifter som sliter som følge av koronapandemien.

Oppdal fikk 1,8 millioner kroner av potten på 750 milliarder, mens Rennebu får 250 000 kroner, som er et basisbeløp som går til alle landets kommuner.

I første runde ble midlene fordelt etter folketall og til kommuner med høyere arbeidsledighet enn landsgjennomsnittet. Da fikk Oppdal kommune 640 000 kroner, mens Rennebu også da fikk 250 000 kroner.

– Det vi har fått, er grunnbeløpet som går til alle kommuner. Det er klart at mange taper mye penger under pandemien, og vi har mottatt tilbakemeldinger fra bedrifter om stort behov for støtte, så vi er glade for tilskuddet. Jeg håper derfor at kompensasjonen er nok til å opprettholde arbeidsplassene, sier kultur- og næringskoordinator i Rennebu kommune, Marit Bjerkås.

- For de som sliter er det kritisk

Bjerkås forteller at antall permiterte i Rennebubedriftene under pandemien er relativt få, og at en undersøkelse utført av Rennebu Næringsforening viser at det har gått bra med mange bedrifter så langt.

- Dette viser at vi har en god næringsstruktur, men for de som sliter er det likevel kritisk. Da kommer tilskuddet veldig godt med, sier hun.

Bjerkås sier at det har vært litt begge deler i forhold til om tidligere kompensasjonsordninger har truffet lokalt.

- Men jeg håper bedriftene søker, og da kan både Nasjonalparken Næringshage og Rennebu Næringsforening være behjelpelig med søknadsprossessen, sier hun.

Kommunal ventilordning

Ordningen skal fungere som en kommunal ventilordning, for å kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene. Kommunene skal bruke midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak.

Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordningen.

Dette vil bli vektlagt i behandlingen

Formannskapet i Rennebu kommune behandler innkomne søknader ut fra følgende vurdering:

I hvilken grad virksomheten har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene

I hvilken grad virksomheten er rammet av strenge smitteverntiltak

I hvilken grad virksomheten har hatt kostnader og/eller omsetningssvikt som følge av smitteverntiltak og nedstengning

Det kan tildeles maksimalt 50 prosent av de dokumenterte utgiftene.

Tildeling gjøres på bakgrunn av de konkrete opplysningene som kommer fram i søknadene. Virksomhetene er rammet på ulike måter, og behovene vil derfor være ulike. Beregningen baserer seg på en forholdsmessig andel av kostnader eller tap, og i tillegg på antall søkere til de tilgjengelige kompensasjonsmidlene.

Opplysninger som gis i søknaden vil i utgangspunktet være offentlige etter offentlighetsloven.

Søknaden

Følgende informasjon skal stå i søknaden: