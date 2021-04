Så kom aprilvarmen

Nyheter

Dermed var det en kortvarig glede. Det har man sett før på denne datoen, for 19. april er ein spesiell rekorddag i norsk værhistorie, nemlig den tidligste datoen for årets varmaste dag. I 1964 vart 19. april utrolig nok den varmaste dagen Sola og Klepp fikk det året, skriver meteorologene fra Yr på sin Twitterkonto. Så kan vi alle krysse fingrene for at det ikke gjentar seg, kanskje spesielt for Oppdal sin del, som i går fram til klokka 15 bare kunne vise til 12,6 grader på årets hittil varmeste dag. (I 1964 hadde Sola 22,6 grader 19.april, og det ble aldri varmere enn 21,9 grader på Klepp..)