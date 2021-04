Gjenåpner med nyklekket forestilling

Nyheter

– Endelig kan vi åpne for inntil 100 publikummere igjen, og da er det ekstra stas å informere om at vi onsdag får en sprell, levende teaterforestilling for de minste, sier bookingansvarlig i Oppdal kulturhus, Guri Hokseng, i en pressemelding.

Frem til nå har det kun vært tillatt med 20 gjester på forestillingene.

Da kommer Riksteatret innom med familieforestillingen Høna, egget og reven, som i følge Hokseng her helt nyklekket.

Det er ikke så gøy å være Høna når Egget hennes plutselig blir borte. Særlig ikke når hun finner en rev i reiret der Egget lå.

I omtalen av stykket går det frem at vi møter Høna, en søt, selvopptatt og smånervøs eggemor.

«Og Reven, en smart og sosial type. Sammen legger de av sted på jakt etter det bortkomne Egget. Det blir en spennende og verdensomspennende reise. Underveis møter de mange forunderlige eggsperter: en struttende og streng strutsemor, en pertentlig og plettfri pingvinfar, en hær hodeløse lus og en kappende, kuttende krokodille-kokke. Høna prøveruger mange egg, men ingen av dem føles helt riktig».

– Høna, egget og reven er en morsom forestilling om vennskap, tilhørighet og motgang, og om barn som blir annerledes enn foreldrene hadde forventet. En hyllest til det uperfekte livet, sier Hokseng.

Forestillingen er egnet for barn fra og med fire år og alle voksne.