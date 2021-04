Nå skal denne Håker'n til OL også

Marius Håker blir nemlig pappa i juli, midt i oppkjøringen mot OL-sesongen. Uttaket til OL er ikke gjort ennå, men Norge stiller nok med sin kvote, de 30 beste får kjøre i mesterskapet, og hver nasjon får ha med maks fire.

– Planen var egentlig å vente med å få barn til etter OL, sier han. Slik gikk det ikke, for denne sesongen har ikke gått helt som planlagt, og det har vært minst femti dager i karantene hjemme.

– Så du har fått være mye hjemme og koblet av sammen med kjæresten?

– Ja, men det var mer påkoblingen som førte til det der, humrer han, og det glimter til i det klare blikket.

– Og det er kanskje ikke så verst å ha mammaperm under OL, heller, sier han. Det ordner seg nok, slik ting har en tendens til å ordne seg for Marius. Han er landslagstreneren som får ting til å høres så enkelt ut; nesten som at han selv ikke har noen ære for det som skjer.

– Til tider så føler jeg meg nesten som en reiseleder; alle utøverne vet hva som skal til for å gjøre det bra, de er såpass erfarne, og alle er opptatt av å gjøre det best mulig, sier han. Men når han beskriver den gode stemningen i laget, samholdet og samtidig kan vise til såpass gode resultater, så er det lett å skjønne at det er noe som ligger bak. Selv sier han at han synes det er artig å gjøre gøyale ting. Og skynder seg å legge til at de er flere som har ansvaret, blant annet sportssjef Per Iver Grimsrud, og Stian Sivertsen, som han selv kjørte sammen med da de var 15.

– Vi er en gammel gjeng med kompiser som styrer skuta. Jeg gir av meg selv, og da gir utøverne av seg selv, også, sier han nøkternt.

Det er nok en ledelsesfilosofi mange kunne dratt lærdom og nytte av, men som for Marius kommer av seg selv.

– Hehe, folkene på Olympiatoppen pleier også å si at det ligger mer bak, humrer han.

Han mener hans rolle er å passe på at alle utøverne har det bra.

– Vi bruker mye tid sammen, og de er alle involvert i planleggingen. Jeg peker ut retningen, og så kommer de med innspill.

Samtidig har ting en tendens til å falle på plass rundt ham. Som da de mistet flyet til X-games i Aspen, og endte opp med 60 timers omvei og Markus Kleveland ble hengende fast i tollen i San Fransisco.

– Da sa Olympiatoppen at det sikkert var et ledd i min plan for å styrke samholdet i gruppa, for at de skulle finne kreative løsninger.

Hendelsen førte til at NRK, som i utgangspunktet ikke skulle dekke X-games, fikk øynene opp for det unge laget, og dekket X-games hver eneste dag i konkurransen.

Mista bilnøkkelen, ble verdensmester

Nylig gikk VM i grenene Slopestyle og Big Air i Aspen, i samme anlegget som X-games tidligere i år. Det er dombæsingen Marcus Kleveland (21) som er favoritt etter at han sikret seg karrierens fjerde X-Games-gull tidligere i år, og sitt første i grenen Big Air, og det etter å ha vært ute i lang tid med kneskade.

– Etter å ha vunnet kvaliken, skadet Marcus seg på trening, og skulle ikke starte i finalen fordi vi mistenkte tretthetsbrudd i leggen. Men da han og fysioterapeuten kom til bilen, hadde fysioterapeuten glemt bilnøklene, så de måtte dra opp til startområdet igjen, forteller Marius.

På toppen fikk Kleveland hvilt seg litt, og følte seg bedre.

– Jeg sa til ham at du trenger ikke å kjøre om du ikke kan vinne, for han hadde nok poeng til verdenscupledelsen, og hvis han skulle kjøre, var det for å komme på pallen.

Han forteller at 21-åringen gikk et par runder med seg selv, bestemte seg for å kjøre, og haltet opp til start.

– I det han klikket på brettet gikk han i konkurransemodus, og han vant på det første runnet.

Og ble verdensmester. Deretter tok han tredjeplassen i VM i Big Air, og uka etter vant han World Cup i den samme løypa. Dagen etter fløy laget til Sveits og der vant Kleveland en ny WC-seier, i en løype som hadde nye elementer og som i utgangspunktet tok litt av selvtilliten fra ham.

– Men han fant ut av det, sier Marius.

Og nå hadde laget lært fra Aspen at NRK har mikrofoner på toppen.

– De fanget opp at vi etter runnet sa at «nå er det pisseprøver, bilder, og så pils». Det bet de seg merke i. Så under WC i Silvaplana etterpå, sendte vi heller hilsen hjem, ler han.

Vil flytte hjem til Oppdal

Snowboard-landslaget vet at de er heldige som får utøve sporten sin under pandemien, og følger alltid strenge retningslinjer. Derfor tror også Marius at de nesten kan takke covid litt, for det sterke samholdet som er blitt til gjennom det siste året med små kohorter. Selv har han delt rom med Kleveland, og på reiser spiller de kort, eller spiser middag sammen, i stedet for å delta på sponsorarrangementer eller mingle med de andre landslagene, som har vært vanlig tidligere. De har sett at andre lag, blant annet både USA og Canada, har falt helt ut av konkurranser på grunn av karantene og sykdom.

– Det er skremmende effektivt å holde seg til kohorten sin, resonnerer han.

Denne uka har han holdt til på Dombås på dagtid, og bodd hjemme hos pappa Erik Håker sammen med forloveden Fredrikke Rønsen.

– Det er mange år siden jeg tilbragte vinterdager i Oppdal, det er veldig hyggelig, sier han. I Oslo var det 18 varmegrader og bart da de dro. Fredrikke kommer fra Asker, men de to skal snart på tomtejakt i Marius hjembygd.

– Jeg har alltid sagt at jeg skal bo i Oppdal. Jeg har alltid syntes at det er så mange fine tilbud her i bygda, både når det gjelder skianlegget, langrennstilbudet, skatemiljøet og sykling, sier han.

– Jeg vil være en engasjert foreldre her, tror jeg, sier han.

Han har ikke oversikt over skatemiljøet lenger, og kanskje må han starte med litt lobbyaktivitet to-tre år før han flytter hjem, for å forsikre seg om at det er oppegående til han kommer. Samtidig ser han at det skjer masse her oppe, det har poppet opp nye bygninger, og ikke minst et klatretårn midt i sentrum.

Sønnen til

Å være sønnen til Erik Håker bringer med seg en del, mest godt.

–Alle skal fortelle meg ting om ham, og da mest sine egne historier om ham. Jeg har fått høre mye om OL i 1972! Marius ler, og sier at han selv ikke har visst så mye om farens prestasjoner.

– Samtidig har det gitt meg noen fordeler når folk har skjønt at jeg er sønnen til Erik Håker også. Og nå sist hjalp det jo at Fredikkes mormor er stormforelsket i fatter'n.

Han smiler igjen, men legger til, mer alvorlig:

– Jeg merker det nå, når jeg prater med folk, hvor viktig pappa var for norsk alpint. Nå forstår jeg det mer, sier han, og forteller historien om en episode i Sveits, der det har kommet den aldrende sveitseren for øre hva han som har booket rommene til landslaget heter til etternavn, og han lurer på om det er noen forbindelse til Erik Håker.

– Så må jeg si at det er far min, det er artig det.

På spørsmål hva han synes om at Marius konverterte til brett i stedet for ski, svarer Erik Håker slik:

– Det er bra så lenge det er sunne interesser, og det er jo aktivitet på snø.

Han stiller på bilde med sønnen, de to har god kjemi seg imellom. Og nå er det Marius som besøker alle skisportstedene fatter'n har vært.

Marius har forøvrig selv gode resultater å vise til, fra tiden han selv var aktiv. Han ble tatt ut til landslaget mens han gikk NTG på Geilo, og konkurrerte til han ble 22 år. Han har blant annet 10. plass i jr. VM i Bad Gastein i 2007, 10. plass World cup i London i 2008, og 16. plass i Graz i 2008.

Før han altså ble en ganske ung trener ved NTG i 2011.

– Jeg tror lærerne på videregående på Geilo som hadde hatt meg som elev bare fire år tidligere, syntes det var litt rart å få den litt umodne meg inn som kollega på lærerværelset, sier han. Det var litt rart for ham selv, også, men han legger til at det var veldig hyggelig.

– De var fine folk. I 2015 begynte han å trene juniorlandslaget, og i 2018 ble han landslagstrener.

Moren hans bor i Holmsbu, og han har et nært forhold til henne også.

– Pappa var strengere, så han fikk bare høre de hyggelige tingene. Den dag i dag er jeg redd for far, innrømmer han.

– Mamma fikk høre om alt ugagnet jeg gjorde.

De første årene av hans liv bodde familien i Oslo, så det var ikke gitt at den brede oppdalsdialekten Marius forsøker så godt han kan å holde på nå, skulle få grobunn hos den lille Marius. Men gommo Sigrid hadde en plan.

– Jeg var så hyper da jeg var liten at jeg fikk ikke sukker hjemme. Men gommo gav meg både sjokopålegg og Hapå om jeg «tållå oppdaleng». Så da gjorde jeg det.

Nå har han planer om at datteren skal oppkalles etter farmoren. For på ultralydundersøkelsen har legen sett tegn til at det er en jente som kommer i juli.

– Men det er ikke noen garanti, det sa de om meg før jeg ble født, også.





SELVANGIVELSEN

Navn: Marius Håker

Alder : 33

Sivilstand: Forlovet med Fredrikke Rønsen

Leser: Tablaturer for gitar, og snowboardstoff. Jeg skammer meg over at jeg ikke følger mer med, jeg har som nyttårsforsett hvert år å lese VG. .Jeg har aldri lest en bok, før forsvant jeg vekk fra dem, og nå sovner jeg fra dem.

Hører på: Podcast, og da om snowboard, eller «true crime»-podcaster. Og så prøver jeg å lytte til «Aftenposten forklart»-podden. Når det gjelder musikk lytter jeg til brutal metall, eller kassegitar, og så har jeg Taylor Swift som guilty pleasure.

Ser på: Mye snowboard. Alt kommer på Instagram minuttet etter at det er utført nå, det er litt synd, for før måtte man vente til DVD-en kom om høsten. Jeg savner den følelsen, og jeg tror det skal gjøres mer slikt som det var før, etterhvert.

Spiser helst: Ost. Raclette, fondue, og så er det spennende med vegetarmat. Hele laget spiste vegetarmat en sesong, men nå er vi fleste tilbake til å spise variert.