Gjenåpnet etter skader, må stenges igjen torsdag

Nyheter

E6 over Stavåbrua i Rennebu ble stengt tirsdag kveld. Årsaken var hasteutbedring av den mye omtalte flaskehalsen sør for Berkåk. Mannskap fra Statens Vegvesen monterte natt til onsdag ei avlastningsbru, etter at det ble oppdaget et løst hjørne på eksisterende bru.